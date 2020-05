Osei et Onong, les jeunes girafes et les lions blancs du parc animalier de Bouillon. Que deviennent-ils?

" D’ordinaire, pour nourrir les animaux, nous nous fournissons en pommes et en poires auprès d’un maraîcher français ; la marchandise est disponible et nous espérons pouvoir passer la frontière sans encombres nous la procurer mais cela reste à vérifier " explique Nathalie Pochet, la gérante du parc.

" Jusqu’à présent , l’entretien du parc et des animaux se poursuit sans trop d’encombres mais l’entreprise puise dans ses réserves : 20.000 euros par jour pour faire tourner la boutique, à ce rythme -là, on n’imagine pas ici devoir se passer des touristes pendant tout l’été … " précise la gérante.

Les animaux ne semblent pas désorientés par cette nouvelle configuration , mais certaines opérations doivent être repoussées à plus tard ; certaines races , comme les mouflons à manchette possèdent des pieds ongulés qu’il faut parer régulièrement, tous les 3,4 mois ; pour les attraper , on procède en général avec des filets mais cette opération nécessite plusieurs hommes qui doivent travailler côte à côte , impossible à faire aujourd’hui. Jusqu’à présent , ce n’est pas problémati que mais si cela dure , cela pourrait entraîner des boitements par exemple. Il faut donc parer à l’essentiel tout en respectant les règles d’hygiène induites par la crise sanitaire.

Osei et Onong sont arrivés à Bouillon en janvier 2019 en provenance de Bâle (échanges animaliers entre différents zoos européens) - © Tous droits réservés

Osei et Onong, les 2 jeunes girafes mâles star du parc

Ces deux girafes sont nées en 2017, et ont été baptisées Osei et Onong. Il s’agit de deux jeunes mâles. Ils sont arrivés à Bouillon en janvier 2019 en provenance de Bâle (échanges animaliers entre différents zoos européens).

Des enclos sur mesure ont été construits pour accueillir Osei et Onong. En plus d’un abri intérieur spacieux et chauffé et d’un auvent de 90 m² semi-ouvert, les girafes peuvent évoluer dans les 2.000 m² extérieurs qui leur sont réservés.