Olne, Soiron, Clermont-sur-Berwinne, trois Beaux Villages du Pays de Herve

Des chemins cavaliers aux sentiers de randonnée pédestre ou cycliste, voilà des belles opportunités d’exploration qui s’offrent aux visiteurs en quête de paysages vallonnés et verdoyants.

Ces localités au caractère rural et apaisant sont des terrains de jeu parfaits pour la promenade.

Les Plus Beaux Villages de Wallonie peuvent désormais se visiter grâce à une application gratuite sur smartphone et tablette ! Celle-ci vous permettra d'obtenir toutes les informations nécessaires sur les activités sur place mais également de télécharger des parcours de découverte et des contenus multimédias.

http://www.beauxvillages.be/application