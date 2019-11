Itinéraire sympa pour découvrir Han-Sur-Lesse en 11 adresses

Focus sur le petit village de Han-Sur-Lesse au pied du massif de Boine. Nous sommes au cœur du premier Géopark de Belgique labelisé par l’UNESCO.

Emblématiques des merveilles géologiques du sous-sol, les grottes de Han sont l’un des joyaux touristiques de la région. Pour préserver et valoriser ce patrimoine extraordinaire, c’est toute une région qui se mobilise. Au fil de la Lesse et de ses méandres, des villages typiques où la pierre du pays et les moulins à eau témoignent de l’attrait que les ressources naturelles ont toujours exercé sur l’un des plus beaux berceaux de l’humanité.