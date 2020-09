Armelle a adoré présenter "Mon plus beau village"

Armelle et "Mon plus beau village" - 17/09/2020

Armelle et "Mon plus beau village" - 17/09/2020 Ce samedi 12 septembre sur la Une, Armelle a présenté la finale de l’émission "Mon plus beau village". Elle revient sur cette expérience riche de convivialité et....de fous rires !

Mélin, défendu par la pétillante Fanny Jandrain, est le grand gagnant de "Mon plus beau village" - © Tous droits réservés

Après une soirée riche en rebondissements et en challenges , le charmant village de Mélin, situé dans le Brabant Wallon, et défendu par la pétillante Fanny Jandrain, s’est classé ex aequo avec Torgny et ses airs de "Provence belge", mais c’est le vote du public qui l’a emporté ! Sacrant ainsi Mélin "Plus beau village de Wallonie" !