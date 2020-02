Malmedy et son carnaval de bonnes adresses au pied des Hautes Fagnes.

A NE PAS MANQUER :

Le Cwarmê, de Malmedy - © Tous droits réservés

LE CARNAVAL DE MALMEDY

Une tradition plus que séculaire (premières attestation : 1459 !) est respectée à Malmedy durant les trois jours de carnaval précédant le mardi gras. Durant les jeudis précédents ( " les p’tites haguètes " ) certains " petits rôles " vont de cafés en tavernes " lawer " (se moquer gentiment) des clients.

Le samedi du carnaval, la " Grosse Police " annonce l’arrivée du carnaval et le Bourgmestre remet ses pouvoirs au " Trouv’lê" . Le dimanche, c’est le grand cortège où l’on pourra admirer plus de 2000 travestis représentant les masques traditionnels du " Cwarmê ". C’est un carnaval de rues décidément pas comme les autres où les spectateurs sont très souvent pris à partie. Le lundi, jour des " rôles ", s’adresse avant tout aux malmédiens et, le mardi gras, on procède au " Brûlage de la Haguète" , marquant la fin des festivités.

LES FEUX DE LA SAINT MARTIN

Le 10 novembre au soir, à la veille de la Saint-Martin, les villages et les quartiers de la commune organisent chacun leur feu en l’honneur de Saint-Martin, un saint très apprécié.Mais tout le monde se retrouve à la tombée du jour, à Hoffraix, où l’on allume une fois l’an les feux de la Saint-Martin.