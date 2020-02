Les Carnavals les plus atypiques de Belgique!

Devenu centre touristique de Malmedy cet ancien monastère remarquable est aujourd’hui une l'attraction touristique majeure où se rencontrent l’histoire et le folklore de la région.Dans l'atelier du carnaval, le visiteur est directement plongé dans l’ambiance carnavalesque : musique, animations visuelles, costumes traditionnels, documents et objets divers ainsi qu’une borne interactive présentent le Cwarmê sous toutes ses facettes.

La " Haguète " est le personnage le plus emblématique du Carnaval de Malmedy. Reconnaissable à son grand chapeau coiffé de plumes d'autruches multicolores, elle saisit gentiment le spectateur à la cheville avec un instrument en bois nommé " hape-tchâr " (attrape-chair), sorte de herse en bois articulée et extensible se terminant par des pinces. Elle invite alors le spectateur à mettre un genou à terre pour " demander pardon ", en wallon bien évidemment. La citation : " Pardon, Haguète, à l’ cawe do ramon, dju nu l’ f’rès jamês pus ! " (Pardon, Haguète, à la queue du balai, je ne le ferai jamais plus !).

Le Carnaval de Binche se déroule sur trois jours , avec en point culminant de ces folles journées, le Mardi-Gras et son cortège regroupant toutes les sociétés de Gilles de la ville , les Paysans, les Arlequins et les Pierrots, qui distribuent des oranges aux spectateurs. Lancés musclés en perspective !

Laissez-vous surprendre par le carnaval d’Hélécine , le plus flamand de Wallonie, unique en Brabant wallon! Le carnaval de Hélécine perpétue la tradition des grands carnavals rhénans grâce à la présence de princes coiffés de plumes de faisans : 14 princes, 5 rois et 6 empereurs défilent chaque année sur le char principal.

Le Carnaval le plus câlin : le carnaval des Ours d'Andenne

Du 18 mars au 29 mars 2020.

Comme souvent, histoire et légende s’entremêlent : Andenne et ses ours ne font pas exception à cette règle. Le 4ème dimanche de Carême, depuis 1954, Andenne accueille le carnaval des Ours. Lors de chaque édition, les ours sont dans les rues d'Andenne. Pleins d'activité: Cortège avec des chars, confettis,... Rendez-vous à la place des Tilleuls à Andenne pour le carnaval des Ours

L’histoire débute en 690, lorsque Charles Martel, célèbre souverain du Royaume des Francs, nait à Andenne. Il est le petit-fils de Sainte Begge, fondatrice et patronne de la ville. Vers 700, histoire et légende s’associent lorsque le jeune Charles, âgé de seulement 8 ans, aurait tué à mains nues un ours qui semait la terreur dans le quartier d’Horseilles. La Fontaine de l’Ours a été érigée à l’emplacement supposé de ce combat et une inscription commémore encore aujourd’hui cet exploit.

