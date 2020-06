Lacs de l'Eau d'Heure : la recette et les tables du terroir

Il s'agit d'un fromage au lait cru, à pâte dure et à croûte non lavée, affiné en cave pendant 1 à 8 mois. C'est la flore microscopique naturellement présente dans la cave qui lui confère son goût caractéristique. Produit vivant, la Tomme de l'Eau d'Heure évolue différemment selon les saisons . Son goût se décline alors en de multiples nuances qui renouvelleront sans cesse le plaisir du palais. Outre la Tomme de l’Eau d’Heure, vous trouverez à l’Cinse à Bèdots de la ricotta et différents fromages frais. Depuis 2007, tous les produits de la ferme sont certifiés Biologiques.

Fabriqué dans la famille depuis 1914 ! 1 04 ans pour une recette qui a évolué . Naturel ou pétillant – différents parfums, cerise, framboise, violette… Il se boit facilement car il est fermenté avec des fruits et présente un bel équilibre entre le sucré et la fraîcheur (au contraire de l’hydromel fabriqué avec du miel et de l’eau)

LÉGUMES BIO DES JARDINS DE GALINETTE

Profitez, vous aussi de dizaines de produits naturels, d’herbes et de légumes rares. - © Tous droits réservés

Légumes rares et bio

Freddy et Catherine fournissent de nombreux restaurants. Profitez, vous aussi de dizaines de produits naturels, d’herbes et de légumes rares. Il est également possible de composer des paniers avec un choix de 5 légumes bio parmi leur assortiment. Le magasin bio est ouvert deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Profitez de leurs conseils, trucs et astuces pour bénéficier du meilleur de nos produits. Différentes variétés de chaque légume et fruit vous sont proposées et ils adaptent leur offre selon les saisons.

Rue Malcampé 5 - 5630 Cerfontaine

0479/11.71.58

http://www.jardindegalinette.be