Très originale, cette choucroute avec du poisson et du beurre blanc au Maitrank

Spéciale "Choucroute". Mais pas n'importe quelle recette ! Le chef Jean-Philippe Watteyne se lance dans « la Choucroute de poisson, beurre blanc au Maitrank » ! A l'origine,la choucroute était un plat de pêcheurs et de bateliers; la choucroute était accompagnée de poissons et non de charcuterie. Un mythe s'écroule.

Etape par étape, la recette

La Choucroute de poisson, beurre blanc au Maitrank

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : cuisson 4 à 5 heures pour choucroute, 8 minutes pour poisson, 10 min pour beurre blanc

Ingrédients :

Choucroute fraîche : 400 gr par personne

poisson : 150 gr/pers

vin blanc : une bouteille de vin blanc sec

un verre de maitrank

1 dl de crème fraiche,

épices (sel, poivre, baies de genévrier, anis étoilé =bardane)

filet de vinaigre blanc

2échalotes

Facultatif : grosse noix de beurre de ferme

Étapes de la recette :

mettre la choucroute dans une casserole

ajouter un peu de saucisse fumée mouiller avec le vin blanc

Réserver un fond de vin blanc pour le beurre blanc et un peu d’eau

Ajouter les épices, cuire à feu doux couvert pendant 4 h pour que la choucroute rende son goût et se marie aux épices.

Préparation du beurre blanc au maitrank

Hacher finement deux échalotes et les faire fondre dans un peu d’huile (il faut qu’elles deviennent transparentes)

ajouter le maitrank, et un peu de vin blanc

laisser réduire de moitié puis ajouter 1 dl de crème fraîche

Réduire encore pour avoir une consistance "nappante"

Assaisonner et ajouter un filet de vinaigre blanc pour donner une touche d’acidité.

Faire cuire les morceaux de cabillaud dans une poêle , d’abord côté peau puis retourner le poisson

Dresser sur une assiette

Le " Truc de Jean-Phi " : le test de la cuisson du poisson avec un cure-dents

Pour évaluer la cuisson d’un poisson épais, on pique le cure-dents dans le poisson et on sent là où il y a de la résistance.

Quand on ne sent plus la résistance de la chair crue, retirer le poisson