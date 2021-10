Les bons plans des vignobles wallons

Si nos voisins français sont connus pour leurs vins, ici, en Belgique, le vin aussi existe. En Wallonie, il y a près de 200 vignerons pour plus de 350 hectares entièrement dédiés à la culture des vignes. On vous donne nos bons plans pour une balade " oenotouristique " du pays de Herve à la province de Hainaut, du côté de Lobbes, en passant par Huy – berceau historique de la viticulture en Wallonie- et la région namuroise.

Huy est le berceau de la viticulture en Wallonie. C’est d’ailleurs en province de Liège que commence notre balade viticole à travers la Wallonie.

Huy - berceau historique de la viticulture en Wallonie - - Les Ambassadeurs (15/23) - 18/10/2021 Oui, le vin belge existe¶! Oui, il y a des vignerons en Wallonie¶! Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure, près de 200 aujourd'hui pour plus de 350 hectares entièrement dédiés à la culture des vignes, rien qu'au sud du pays : c'était donc l'occasion de se plonger au cœur de nos vignobles.

Première escale, le Domaine Vins des Cinq à Couthuin en province de Liège. Le domaine possède 7,5 hectares plantés sur les coteaux de Meuse situés dans un cadre exceptionnel. Au cœur du vignoble se trouve un gîte pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. https://xxv.be/ https://www.facebook.com/domainevinsdescinq/ https://xxvhouse.be

On continue dans la région liégeoise pour vous parler des Vins… de Liège. Avec ses 12 hectares, Vin de Liège est un domaine viticole de référence en Wallonie. On y produit une bonne quinzaine de vins différents, des blancs, des rouges, des rosés, des bulles. À terme, Vin de Liège compte produire plus de 100.000 bouteilles par an. Le magasin est ouvert 3 après-midis par semaine et il est possible de visiter le vignoble. https://www.vindeliege.be/ https://www.facebook.com/VindeLiege/

Parlons à présent d’un domaine pour le moins atypique puisqu’il a été créé dans les années 1990 par un producteur de pommes. Le vignoble des Marinières réalise trois cuvées monocépages : un Chardonnay, un Pinot Gris et un Pinot Noir. Les breuvages sont régulièrement primés. L’un des Pinot noir 2020 Cuvée belge Barwal vient de recevoir une Médaille d’Or au très récent Concours des Meilleurs Vins belges. Nouveau chai et visites sur réservations ! https://www.liegetourisme.be/domaine-vignoble-les-marnieres.html

Toujours en province de Liège, vous pourrez partir au Clos de la Buisière, à la rencontre de la famille Séba. Cette famille est installée depuis le 16e siècle dans le quartier St-Hilaire. Le Clos produit aujourd’hui deux vins blancs : l’un léger et fruité, l’autre de caractère et de corps, à majorité constitué de Pinot Noir. À la belle saison, il possible de venir visiter le vignoble en collaboration avec l’Office du tourisme de Huy. https://www.liegetourisme.be/clos-de-la-buissiere.html

Dernière escale liégeoise : le vignoble Bois Marie. L’histoire du Bois Marie ne date pas d’hier, elle remonterait même au temps des Gaulois. Abandonnée durant la Seconde Guerre mondiale, l’activité viticole reprend vie dans les années 1960 avec l’architecte Charles Legot. Depuis septembre 2020, le vignoble, d’environ 1500 pieds de vigne, prend une nouvelle direction avec la famille Hanin. La famille a d’ailleurs transformé la maison de l’architecte en gîte. Un lieu tout confort, avec piscine et cours d’œnologie à la clé. Le vignoble lui aussi change, il est actuellement en conversion bio. https://www.leclosboismarie.be/

Les vignobles namurois

On part d’abord dans la campagne namuroise pour découvrir le Domaine du Ry d’Argent. Ce vignoble propose des vins belges " nouveau style " : des vins poivrés, épicés, et certains légers, fruités. Il y a des dégustations gratuites tous les premiers vendredis du mois de 17h30 à 19h au domaine et sans-rendez-vous. https://www.domainedurydargent.com/

Le Domaine du Ry d'argent : une reconversion réussie - Les Ambassadeurs (15/23) - 18/10/2021 Le Domaine du Ry d’Argent se situe en campagne Namuroise, dans l’entre-Sambre et Meuse, à Bovesse. Il tire son nom du ruisseau qui coule au pied du vignoble. Ce vignoble propose des vins belges « nouveau style » : des vins poivrés, épicés, et d’autres plus légers, fruités. Pour Jean-François Baele, qui l’a créé il y a plus de quinze ans, c’est l’histoire d’une reconversion, puisqu’il était agriculteur, et d’une vision entrepreneuriale du vin en Belgique, puisqu’il a beaucoup investi dans ses installations.

Du côté de Rhisnes, le Domaine La Falize compte plus de 200 hectares de bois et de terres arables. En agriculture biologique depuis 20 ans, ses pratiques agricoles et sa philosophie ont pour objectif de produire des aliments d’excellence et de les distribuer en circuit court tout en respectant la nature. https://lafalize.com/

Pour terminer la découverte des vignobles en région namuroise, direction le vignoble de Bellefontaine. Celui-ci se décline dans les 3 couleurs : rouge, rosé et blanc. Il produit des vins " tranquilles " et des vins effervescents qui sont produits majoritairement à partir de cépages allemands, issus de variétés résistantes aux maladies de la vigne. C’est le plus haut vignoble wallon en altitude. https://www.vignobledebellefontaine.be/ https://www.facebook.com/vignoble.bellefontaine/

Le Hainaut n’est pas en reste

La région hainuyère a aussi son vin. Le Domaine de la Portelette à Lobbes a été conçu par une bande de passionnés. Ils sont environ 250 aujourd’hui, principalement des gens de la région. La superficie atteint aujourd’hui près de 5 hectares, le but est de produire, en appliquant les pratiques culturales de la permaculture, un vin effervescent de grande qualité. https://domainedelaportelette.be/ https://www.facebook.com/domainedelaportelette

A Lobbes, le Domaine de la Portelette - Les Ambassadeurs (15/23) - 18/10/2021 C’est un vignoble conçu par une bande de passionnés sous forme de coopérative. Ils sont environ 250 aujourd’hui, principalement des gens de la région. La superficie atteint aujourd’hui près de 5 hectares, le but est de produire, en appliquant les pratiques culturales de la permaculture, un vin effervescent de grande qualité. Premières bouteilles attendues … avec impatience !

Du bon vin et un bon repas

Pour se restaurer et continuer de déguster des vins de qualité, on a ce qu’il vous faut à La Cave des Joghiers, située sur le quai des Joghiers, à côté du téléphérique de Namur. Ombline vous propose une sélection de vins et une petite cuisine de saison. Pour la partie " vins ", elle travaille avec Marc Detraux, caviste de renom, qui travaille juste au-dessus, dans l’adresse qu’il a créée à Namur, dans la rue des Brasseurs, " Vino Vino ". La cave est ouverte du mercredi au vendredi de 15h00 à 21h00 et le samedi de 12h00 à 21h00. https://www.facebook.com/La-Cave-des-Joghiers-111167464537370/ http://vinovino.be/

Pour mieux découvrir les régions

Pour en savoir plus sur les vignobles belges, vous pouvez vous rendre sur le blog de Marc Vanel. Marc est l’auteur du livre “Vignobles de Sambre et de Meuse”, 12 siècles d’histoire, publié en 2013. Il réalise aussi les newsletters de l’Association des Vignerons de Wallonie. https://www.marcvanel.be/

La tonnellerie

Pour produire du vin de qualité, il faut des tonneaux de qualité. Barwal, jeune entreprise liégeoise, produit des barriques en chêne avec du bois wallon, issu des forêts rochefortoises. Didier Mattivi et son associé travaillent avec la Tonnellerie de Champagne où les douelles de chêne sont assemblées, dans l’attente de créer une tonnellerie 100% belge en Wallonie. https://www.barwal.be/

Namur à perte de vue

Pour prendre de la hauteur et découvrir Namur autrement, on vous propose d’embarquer à bord du téléphérique. Inauguré en mai 2021, celui-ci relie l’esplanade de la Citadelle au centre historique de Namur. https://www.telepheriquedenamur.be/fr/

Les contacts

Vous souhaitez prolonger votre découverte des vignobles wallons ? Le guide " Balades Vin en Wallonie " combine à merveille présentation des vignobles et idées de balades.

Wallonie Belgique Tourisme propose aussi une brochure : " 46 vignobles et distilleries à visiter ", téléchargeable gratuitement. Pour plus d’informations ou d’autres bons plans, rendez-vous sur le site de notre partenaire VisitWallonia.be.