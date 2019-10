Les belles adresses de Beloeil

Cette cité princière est composée de dix villages et présente un éventail riche et varié d’attraits touristiques, notamment un original Archéosite à Aubechies , un véritable musée vivant, mais encore une forêt pleine de légendes à Stambruges.

Les perruques sont confectionnées à l'aide d'herbes sèchées spécialement récoltées dans les marais entourant la "Mer de Sable". - © Tous droits réservés

Le Sabbat des Sorcières de Stambruges n'a rien de commun avec les célèbres Sabbats des Macralles de Vielsalm ou des Sorcières d'Ellezelles ou encore les multiples Sabbats organisés ça et là dans nos contrées de légendes. Chaque sorcière incarne l’une des 17 principales essences d’arbre du bois de Stambruges. Les perruques sont confectionnées à l'aide d'herbes sèchées spécialement récoltées dans les marais entourant la "Mer de Sable". Cette récolte ne peut avoir lieu qu'une fois par an, entre mars et avril.

" Le jour du Sabbat à minuit, les sorcières, montées sur des manches à balai, se donnent rendez-vous au Rond à Sorcières pour y danser des rondes et commercer avec le diable. C'était dans le bois de Stambruges, à la croisée de la route du Bosquet et de la route du Nac (Grande Avenue-Happart).Quand on passait au Rond à Sorcières, c'était rapidement avec des pensées de frayeur, d'autant plus qu'à la brune on y voyait parfois un homme coiffé d'un grand chapeau verdâtre à larges bords. C'était le diable en personne. Elles passaient dans l'air en poussant des cris. Quand le vent sifflait, nos ancêtres disaient qu'on entendait la musique que faisaient les sorciers et les sorcières se rendant au Sabbat dans la forêt. Ils criaient à nos ancêtres terrifies : " Gages, Gages ", et il fallait aussitôt leur jeter quelque chose. "

