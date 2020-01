Inédit et émouvant : un voyage sonore à la Mer du Nord, comme si vous y étiez !

Souvenirs d'enfance à Ostende : on a tous quelque chose en nous de la Mer du Nord - 27/12/2019 Entre souvenirs émus, habitudes et petits plaisirs qui se transmettent de génération en génération, Ostende fourmille de " Madeleine de Proust ". Le temps d’un week-end de novembre, une équipe des Ambassadeurs a parcouru la ville d’Ostende, ses rues animées, le Visserskaai et ses marchandes de poissons, ses plages étendues... Une parenthèse conviviale pour tendre notre micro et nos oreilles aux touristes et locaux enclins à dévoiler leurs "Madeleine de Proust"...