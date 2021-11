Sur la route du patrimoine industriel avec Les Ambassadeurs

Le tourisme industriel n’est peut-être pas celui auquel on songe d’emblée mais c’est probablement l’un des plus riches, particulièrement en Wallonie.

Le long des bassins de la Meuse et de la Sambre, plusieurs sites remarquables témoignent encore de l‘histoire industrielle de la Belgique.

C’est une histoire de bruit et de fureur. Il y a 150 ans, la Belgique devient la deuxième nation industrielle au monde ! Le long des bassins de la Meuse et de la Sambre, on extrait du charbon, on coule de l’acier, on souffle du verre. Ces activités industrielles ont laissé des traces en Wallonie et à Bruxelles.