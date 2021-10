Les Ambassadeurs : Spa

Petite ville d’un peu plus de dix mille habitants, Spa possède plus d’atouts que beaucoup de grandes villes. Un Grand Prix de Formule 1 sur le plus beau circuit du monde, l’un des festivals de musique les plus connus du pays et bien sûr, une tradition thermale qui a donné son nom à toutes les villes thermales du monde ! Sans oublier une nature luxuriante et un sous-sol gorgé d’eau qui offre une eau d’une qualité inestimable.