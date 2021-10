Les ambassadeurs : Les vignobles de Sambre et de Meuse

Oui, le vin belge existe ! Oui, il y a des vignerons en Wallonie ! Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à se lancer dans l’aventure, près de 200 aujourd’hui pour plus de 350 hectares dédiés à la culture des vignes dans notre beau pays. Armelle s’est donc donnée pour but d’en visiter quelques-uns, se laissant inspirer par le charme des lieux et des histoires, le tout, au fil de l’eau, de la Meuse à la Sambre. Une balade " oenotouristique " qui vous emmènera du pays de Herve à la province de Hainaut, du côté de Lobbes, en passant par Huy – berceau historique de la viticulture en Wallonie- et la région namuroise.