Les Ambassadeurs à Viroinval

Cap sur le Namurois cette semaine, cap sur Viroinval: tourisme vert et culturel sont à l’honneur dans cette région où la nature est reine, les paysages, superbes ; et les musées, nombreux !

La commune tire son nom d’une des rivières qui la traversent : le Viroin, que les amateurs de kayak aiment descendre à la belle saison et quand le niveau d’eau le permet. Une des curiosités géologiques y porte un drôle de nom : c’est le Fondry des Chiens à Nismes, un site géologique exceptionnel reconnu " monument naturel " de Wallonie, Armelle nous le fera découvrir.

Guy Lemaire et Jean-Philippe Watteyne à l'Ecole d'Autrefois à Viroinval - © Tous droits réservés

C’est à Vierves-sur-Viroin, que se rendra Guy Lemaire, Vierves qui bénéficie du label " plus beau village de Wallonie " et qui attire chaque année des milliers de visiteurs grâce à la présence de la Société royale des Cercles Naturalistes de Belgique. Quant à Jean-Philippe Watteyne, il nous concocte cette semaine un barbecue végétarien dans un lieu insolite, et le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées n’y est pas étranger !! Le tout se déclinera dans une ambiance très musicale grâce à la Fanfare de Vierves, Les Echos du Viroin.