Les Ambassadeurs à Soignies, terre de la pierre bleue

Avec son centre historique préservé, sa Collégiale de style roman, ses remparts et ses maisons aux façades millésimées, Soignies fait le bonheur des amateurs de belles et vieilles pierres. Et pas n’importe lesquelles !

Ici, tout tourne autour de la pierre bleue qui y est extraite depuis des centaines d’années et qu’on retrouve au détour de chaque rue et ruelle. Entité rurale, Soignies est également riche de châteaux, de fermes et de paysages champêtres qui en font un lieu de promenade idéal.