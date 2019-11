Les Ambassadeurs à Han-sur-Lesse, joyau géologique labelisé par l'UNESCO

C’est à Han-sur-Lesse, en Fammene-Ardenne, qu’Armelle, Jean-Philippe Watteyne et Guy Lemaire vous donnent rendez-vous.

Niché dans un méandre de la Lesse, le petit village de Han est la porte d’entrée idéale pour découvrir l’un des plus beaux berceaux de l’humanité. Il y a 500 000 ans, la Lesse s’est engouffrée dans le massif de Boine pour le traverser de part en part. Les Ambassadeurs vous offrent une plongée au cœur des grottes et de leur histoire, une promenade au contact d’animaux de légende bien de chez nous.

Le Parc Animalier de Han est le seul en Belgique à accueillir les « Big Five » européens : le loup, l’ours, le lynx, le bison d’Europe et le glouton. - © Tous droits réservés

Scientifiques, spéléologues mais aussi producteurs, restaurateurs et hôteliers ou encore opérateurs touristiques font cause commune : promouvoir un tourisme durable et respectueux d’un patrimoine exceptionnel qu’ils ont reçu en héritage.

Les Ambassadeurs à Han-sur-Lesse

Ce samedi 16 novembre 2019, vers 13h35, sur La Une