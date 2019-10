Les Ambassadeurs à Banneux

Le Sanctuaire de Banneux Notre-Dame est l’un des sites touristiques les plus visités de Wallonie ! Dès janvier 1933, les apparitions de la vierge à la jeune Mariette Becco suscitent l’engouement des pèlerins pour cette destination improbable. Aujourd’hui encore, la saison des pèlerinages d’été draine une foule venant des quatre coins du monde.

Et à chacun son pèlerinage ! Armelle va partir sur les traces de ces visiteurs qui arrivaient jadis par le train et participera au grand pèlerinage annuel des Vietnamiens d’Europe. Guy Lemaire s’intéressera quant à lui à l’histoire des apparitions, au message de la vierge et à son impact international tandis que Jean-Philippe Watteyne partira à vélo à la rencontre de producteurs locaux de qualité dans cette belle région entre vallée de la Vesdre et vallée de l’Ourthe.