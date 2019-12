Les adresses à connaître pour réussir sa virée à Hannut

Les bons plans BALADES-NATURE : Le Sentier de la Mouhagne prend son départ au pont de Moxhe avant de longer le cours d’eau durant un peu plus d’un kilomètre, r eliant d’autres chemins existants. Son aménagement a nécessité d’innombrables heures de travail que les bénévoles de l’association locale ont assumées lors de leurs week-ends. Pas moins de 200 poteaux de clôture et près de 1800 arbres et arbustes ont été plantés le long de cette bande de terre désormais affectée à la promenade.

PRODUITS DU TERROIR : Pascal Fauville , fromager "A table" – Maison Fromagère à Hannut et Waremme. Des fromages, encore et encore, des charcuteries, des plats préparés, des vins, des bières, de l’épicerie et des livres ! Xavier Meur, artisan glacier qui fabrique ses glaces et sorbet à l'ancienne à Petit-Hallet