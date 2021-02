Les adieux de Guy Lemaire aux Ambassadeurs et à la RTBF

Pour Guy Lemaire, la RTBF et les Ambassadeurs, c’est fini. Il fera ses adieux dans C’est du Belge ce vendredi 26 février, après presque 50 ans de carrière.

Guy Lemaire fait partie des visages de la RTBF. En effet, il a produit et animé l’émission TéléTourisme, diffusée sur La Une pendant 34 ans, de 1981 à 2015. Depuis l’arrêt de l’émission, il est l’un des experts d’Armelle dans Les Ambassadeurs aux côtés de Jean-Philippe Watteyne et de Philippe Soreil. Cependant, après 48 années à l’antenne, l’animateur a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière la RTBF, après avoir pris sa pension anticipée depuis 2016 suite à l’arrêt de TéléTourisme.

C’est du Belge lui consacrera une séquence ce vendredi 26 février dans laquelle il fera ses "adieux officiels" et qui marquera son départ des Ambassadeurs. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne le verrez plus à l’écran ! En effet, il ne participera plus aux nouveaux tournages, mais il fera encore partie longtemps de l’émission grâce aux rediffusions. Il sera d’ailleurs dans l’émission Les Ambassadeurs de ce samedi 27 février, qui est une rediffusion consacrée à Havelange.

Rendez-vous ce vendredi 26 février à 20h15 dans C’est du Belge pour découvrir les adieux de Guy Lemaire !