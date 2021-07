Les 5 villages coups de coeur des Ambassadeurs

Armelle Gysen vous raconte ses coups de cœur pour 5 villages qui se distinguent par leur charme, leur authenticité, leur richesse architecturale et leur convivialité.

Situé au cœur du Condroz namurois, Crupet appartient au club fermé des plus beaux villages de Wallonie. Ses ruelles de charme, ses anciens moulins et ses façades médiévales ont de quoi séduire plus d’un visiteur. Son donjon, ou encore son église avec une tour du XVe, complètent ce charmant tableau.

Armelle : " Crupet est vraiment un des plus beaux villages de Wallonie. Il y règne une atmosphère paisible et assez enchanteresse. Alors, il y a deux moulins, de jolies ruelles aux jolies maisons et aussi une curiosité atypique. C’est la grotte de Saint-Antoine, surnommée la grotte au diable . C’est assez kitsch. Il y a des sculptures monumentales, de fausses stalactites. Il a fallu, je crois, 300 tonnes de pierres venues d’Yvoir pour construire cette grotte. Cette visite est tout à fait étonnante."

Torgny bénéficie d’un microclimat privilégié et d’un relief doucement vallonné. Une impression renforcée par ses constructions en pierres aux teintes chaudes et aux toits de tuiles rouges, ainsi que par ses trois vignobles.

Armelle : " Torgny est surnommée la petite Provence belge parce que son climat est doux, ses maisons sont ocres, ses toits de tuiles sont ravissants. C’est vraiment le petit village charmant, où on se sent bien directement. Et c’est à Torgny aussi que se trouve la première réserve naturelle belge du nom de Raymond Mayné , du nom du passionné qui découvrit la première cigale."

Armelle : "Ça a été un vrai choc pour moi de découvrir Limbourg, qui est une pure merveille. D’ailleurs, le petit village de Limbourg sert de décor pour des films. On y a tourné Les Misérables récemment . On a l’impression de faire un bond de cinq cents ans en arrière, devant cette place pavée, ces petites ruelles médiévales."

Armelle : "Le village de Feluy, c’est la surprise. C’est d’abord son château fort et sa fête médiévale. Et puis, c’est son histoire liée à la pierre bleue qui commence à l’époque romaine et qui vit son apogée au 18e, 19e siècle . Avec les maisons de carriers, les maisons de notables, la pierre bleue est présente partout, à travers les petites ruelles, les petites venelles. Et puis Feluy, pour moi, ça a été une rencontre, une rencontre avec Luc que j’ai adoré. Il m’a expliqué que l’ancienne génération avait des maisons en pierre, mais c’était un signe de pauvreté à cette époque. Donc dès que les gens avaient un peu de sous, ils mettaient une petite briquette de façade pour recouvrir la pierre bleue ! C’est incroyable, car aujourd’hui on revient complètement à la pierre ; on sait que c’est plus précieux d’acheter une maison en pierre. C’est vraiment une rencontre comme celle que j’aime faire dans Les Ambassadeurs parce qu’elle laisse des traces."

Armelle : "Le village que j’ai gardé au fond du cœur pour toujours, je crois que c’est Vresse-sur-Semois, et particulièrement le petit village de Laforêt. D’abord, parce que ce village se trouve dans une région époustouflante qui est la vallée de la Semois, avec des virages et une campagne à perte de vue, très très belle. Et puis, vous descendez le village à pied et vous rejoignez la Semois par un petit sentier qui vous permet de découvrir le Pont de Claies, un pont éphémère. C’est le dernier qui existe encore en Belgique. C’est un pont que les cultivateurs autrefois montaient du mois de juin au mois de septembre pour traverser la Semois avec leurs récoltes. C’est une merveille. On y a tourné, je me souviens à 5 heures du matin parce que le réalisateur voulait voir justement les brumes s’élever aux premiers rayons du soleil sur la Semois. C’était de toute beauté."

Laforêt est célèbre pour son illustre " Pont de Claies " sur la Semois. Au gué de l’île du ‘Grand I, ce pont rustique est constitué de panneaux tressés avec des branches de charme et déposés sur de frêles piliers à même le lit de la rivière. Il ne sert qu’en période d’étiage, aussi est-il reconstruit à chaque printemps et démonté à la fin de l’été. Il permet aujourd’hui aux promeneurs de passer sur la rive droite de la rivière et ainsi rejoindre Vresse à pied.

Pour vous plonger dans l’âme de l’Ardenne, parcourez la Promenade des Légendes, un circuit de 2 km dans les bois de Laforêt.