Le Sanctuaire de Banneux Notre-Dame, l’un des sites touristiques les plus visités de Wallonie !

Le sanctuaire de Banneux est un lieu ouvert 365 jours par an, 24h/24 et gratuit. Il est possible de s’y balader et de rejoindre des chemins pédestres ou cyclistes balisés. De nombreuses messes y sont organisées tous les jours dont trois en français, une en allemand et une en néerlandais. Le dimanche se tient une messe internationale. La bénédiction des malades est quotidienne (15h) sauf le vendredi. Il y est également possible de commander une messe pour une intention (7€), une neuvaine de messes (messe quotidienne neuf jours d’affilée) : 75€, etc. De mai à octobre, nombreux pèlerinages. Contact : 04/360.02.22 sanctuaire@banneux-nd.be https://www.banneux-nd.be https://www.facebook.com/NDBanneux/