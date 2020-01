Le rallye Legend Boucles de Bastogne, véritable ode à la voiture ancienne !

Stars de légende au volant de petits bijoux et parcours emblématiques sont les ingrédients des Legend Boucles de Bastogne, du 31 janvier au 2 février 2020.

Reconnues à travers le monde, les Legend Boucles de Bastogne, c’est l’événement "rallye" fort de chaque hiver. Celui qui attire les grandes foules, les grands pilotes belges et internationaux. Des équipages qui viennent sans pression se faire plaisir et régaler les milliers de spectateurs massés le long des "spéciales" d’un parcours entré dans… la légende.

Au programme :

Rendez-vous à Bastogne pour une véritable ode à la voiture ancienne et mythique !