Le Château de Seneffe se visite aussi à l'aide d'un smartphone !

Une fois garés sur le vaste parking gratuit, c’est armés d’un smartphone que nous partons à la découverte du domaine. Deux applications bien sympas, téléchargées avant de partir, nous accompagnent dans notre aventure. " Abel et Steve au Parc " pour la partie extérieure et " Joséphine au Château " pour l’intérieur. Dans le parc, pas besoin de 4G ou de Wifi pour utiliser l’application.

Deux animaux nous assistent pour parcourir les jardins, dont l’accès est totalement gratuit. Abel le mouton et Steve le renard ont bien des choses à nous raconter.

Nos deux guides du jour ont la langue bien pendue…mais l’application ne propose pas de bande son. Il nous incombe donc de lire les textes à voix haute pour que tout le monde en profite.

Je peux faire le rôle de Steve le Renard ? ((Baptiste)

Oui, avec ton petit air fûté, ça t’ira très bien! (Maman)

Dans ce cas je serai le mouton Abel. (Sharleen)

Avec tes jolies boucles, ce rôle t’ira à la perfection !(Papa)

Quel plaisir d’entendre nos deux loulous se donner la réplique tout en nous instruisant sur l’historique des lieux. Jardins à la française et à l’anglaise, île romantique, théâtre, orangerie, grand bassin, on y rencontre toutes les " fabriques " classiques de ce genre d’endroit. Plus rare, une authentique glacière du 18ème siècle nous livre ses secrets.

Les explications sont entrecoupées de 13 missions amusantes qui ajoutent un côté ludique à cette balade bien agréable dans le vaste domaine. Observation, recherche, écoute, lecture des panneaux didactiques permettent de résoudre sans trop de peine les différents mystères.

La dernière épreuve nous donne un peu plus de fil à retordre. Il faut compter le nombre de fenêtres de l’Orangerie. Allez, on est sympas, on vous donne un indice. Il y en a moins de …400. Courage, le jeu en vaut la chandelle. La résolution des 13 énigmes donne droit à une entrée gratuite pour une entrée achetée au château (Adultes 6€, Seniors et ados (12 à 18 ans) 5€, gratuit pour les moins de 12 ans).