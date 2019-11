Véritable décor de cinéma, le Château de Louvignies raconte la vie quotidienne de la Belle Epoque

À six kilomètres de Soignies se dresse le château de Louvignies. Franchir ses portes, c’est replonger dans l’ambiance de la Belle Époque. - © @Guy Focant-SPW Patrimoine

Au bord d’un parc à l’anglaise, un château du XIXème siècle raconte la vie quotidienne de la Belle Epoque. Le Château de Louvignies a servi à plusieurs reprises de lieu de tournage dont le plus célèbre est Germinal de Claude Berri. François Ozon y a également tourné Angel et plus récemment Marie Gillain y a interprété des scènes du film Landes. Propriété de la famille Villegas de Saint-Pierre par succession, cet accueillant château associe différents styles; la décoration intérieure, le mobilier et les objets domestiques sont restés en place et en font un spécimen complet de la Belle époque.

De la chambre à repasser avec son équipement de fers et sa calandreuse en bois, jusqu'à la cuisine avec sa batterie de casseroles en cuivre, ses moules à gâteaux et son fourneau imposant, en passant par la grande salle à manger, tout est resté en place. Les chambres elles aussi ont gardé le parfum du passé. Leurs armoires s'ouvrent sur les toilettes et falbalas des dames d'autrefois.

N’hésitez pas à poursuivre votre visite dans le parc à l’anglaise dessiné par Fuchs en 1870, comprenant une vingtaine d’arbres les plus remarquables de Wallonie dont certains sont classés sur le site " Parcs et Jardins " mais aussi une glacière en forme de voûte ou un charmant potager. Visites : Groupes : de Pâques à la Toussaint Thème de la visite : "Châtelain et Châtelaine : la vie de châteaux du 19ème siècle". Groupe : 8€ / personne + 35 € pour le guide par groupe de 25. Château de Louvignies Madame de Moreau de Villegas Rue de Villegas, 1 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies +32(0)472/96.14.18 chateaudelouvignies@gmail.com www.chateau-louvignies.be

Marie Gillain a interprété des scènes du film Landes au Château de Louvignies.

A voir aussi : Contrastant avec les lignes dépouillées de l’architecture romane, la décoration intérieure, de parure essentiellement renaissance et baroque, est de grande qualité - © Tous droits réservés Collégiale Saint-Vincent Soignies, ville d’origine médiévale, a vécu pendant près de 9 siècles à l’heure des chanoines de Saint-Vincent, qui y firent élever au XIème siècle une imposante collégiale. De style roman primitif, ses hautes murailles en moellons patinés et ses deux tours massives surmontées de flèches altières donnent à l’édifice force, majesté et élégance. Le mobilier (XVIIème siècle), de style Baroque (chaire de vérité, stalles, lambris), est complété par une Vierge maternelle du XIVème siècle et une Mise au Tombeau. Accès libre :Visite guidée sur demande Tarif : 40€/groupe (30 personnes maximum) Renseignements : M. Jacques Deveseleer, conservateur Rue des Orphelins, 6 à 7060 Soignies Tél.: +32(0)67/33.12.10 – +32(0)476/22.18.10 Email : j.deveseleer@skynet.be