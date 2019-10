Le carnet d'adresses de Profondeville

Plus

Idéalement située à égale distance entre Namur et Dinant, l’entité de Profondeville, composée de 6 villages pittoresques, bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel et possède un riche patrimoine architectural illustré par de nombreuses villas mosanes, quelques châteaux et des demeures anciennes. Que serait Profondeville sans la Meuse, plan d’eau de premier ordre pour toutes les activités nautiques, bordé par les rochers de Frênes et des versants boisés. Les points de vue de la Couleuvrine, de la Sibérie et des Sept Meuses sont des endroits de choix pour admirer le fleuve dans toute sa beauté.

TOUS LES BONS PLANS POUR VISITER PROFONDEVILLE CLIQUEZ CI DESSOUS pour faire le plein de bonnes adresses ! Les bons plans PATRIMOINE---> La promenade des ruelles . Dans le vieux centre de Profondeville, les ruelles sont parallèles au lit de la Meuse avec régulièrement des petits passages transversaux facilitant le retour des eaux dans le lit de la Meuse en cas de crues.

Les bons plans NATURE -BALADES---> Le passage d'eau . En période estivale, la "Belle de Frênes" vous permet de traverser la Meuse, dans une barque à rames , pour rejoindre la rive de Lustin et via un pittoresque sentier le site exceptionnel du Belvédère . Autre plaisir rafraîchissant : faire du wakeboard ou du ski sur la Meuse avec Wake House, la référence pour les sports nautiques à Profondeville

RECETTE & PRODUITS DU TERROIR---> " L’Eau Vive" , le restaurant 2 étoiles de Pierre Résimont . Et ensuite direction , " Le Café de la Gare" (Bistrot – resto) , un endroit comme vous n’en trouverez nulle part ailleurs. Ici on vient manger, boire et surtout partager des moments précieux.

Les bons plans DÉCOUVERTES ---> Le Golf de Rougemont à flancs de coteaux vous permettra de profiter tout au long des dix-huit trous de superbes vues sur la vallée de la Meuse. A Arbre, des bijoux belges inspirés du monde.

A NE PAS MANQUER La Vieille Boucle Lustinoise Chaque 1er dimanche de mai, dans le charmant village de Lustin, laissez-vous emporter par une ambiance rétro unique. La Vieille Boucle Lustinoise, c'est une course de vélo vintage pour passionnés moustachus et des animations décalées au profit d'une bonne cause. https://www.lavieilleboucle.be/ Fête de l'écluse de Rivière Diverses animations pour cet événement qui a lieu le dernier dimanche de juillet et qui propose : une grande brocante avec plus de 200 exposants sur 2km le long de la Meuse un marché artisanal le waterjump : spectaculaire saut en vélo dans la Meuse - un jogging musical - des concerts. http://www.profondeville.be

un marché artisanal

le waterjump : spectaculaire saut en vélo dans la Meuse - un jogging musical - des concerts. http://www.profondeville.be

OU DORMIR ? Studio Vintage. Insolite. - © Tous droits réservés Studio Vintage C'est dans une bâtisse de plus de 125 ans, au départ, ancienne fabrique de jersey devenue aujourd'hui un "Troc.Com", que Véronique a aménagé un studio complètement vintage, décoré avec du mobilier de seconde main dans un esprit de réduction des déchets jusqu'à la toilette sèche et avec pour philosophie le retour aux sources, où on privilégie les jeux de société au wifi, la lecture à la télévision. Un potager est mis à la disposition des hôtes, où ils pourront se servir en légumes et en herbes fraîches. 36, Chaussée de Namur - 5170 Profondeville 081/22.20.02 (TROC) https://www.airbnb.fr/rooms/19798311guests=1&adults=1&sl_alternate_dates_exclusion=true&source_impression_id=p3_1559826802_elepLutWp7MEVJlB La Fête au Palais (hôtel – restaurant) Situé à Lustin, tel un joyau sur un rocher, en surplomb de la Meuse, "La Fête au Palais" dispose de 10 chambre et s’ouvre largement sur une terrasse où vous pourrez découvrir un cadre magnifique à l’atmosphère élégante. Repas d’affaire, arrêt gastronomique, réceptions, fête de famille, séminaire ou moment de détente sur la terrasse... Il y a une palette de possibilités pour profiter de ce cadre prestigieux. Rue du Belvédère, 1 - 5170 Lustin 081/35.04.05 http://lafeteaupalais.be/ info@lafeteaupalais.be

COMMENT S'Y RENDRE ? En voiture : Autoroute E411, prendre la sortie 16-Wierde et suivre direction Dave puis Profondeville En train : Gare de Lustin

Bienvenue à Profondeville - © Tous droits réservés LES CONTACTS TOURISTIQUES Office du tourisme de Profondeville Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville 081/42.02.37 http://www.profondeville.be/loisirs/tourisme tourisme@commune-profondeville.be

