La vie western et un village indien en Ardenne namuroise !

Envie de dépaysement ? Partez au Far West direction : le "Bison Ranch" d'Orchimont (Province de Namur), sa ferme de bisons et son village indien !

Programme de la visite guidée en chariot: le village indien, la mine d’or, les geysers et nos fameux bisons américains. - © Tous droits réservés

Bison ranch d’Orchimont : de l’inattendu dans un petit village !

C’est à Temekula, petit village au sud de la Californie, que Laurent Naveau a eu la " révélation ", en découvrant le ranch d’un couple d’amis : élever des bisons en Ardenne. Avec Candice Leroy, sa compagne, native de Vresse-sur-Semois, il crée la ferme en 1998. Plus de 20 ans plus tard, le couple élève quelque 200 bisons américains

A visiter : le village indien, la rue western, la plaine et le troupeau de bisons américains à bord d’un chariot. Possibilité de déguster et d’acheter de la viande de bison sur place. Viande 100% naturelle qui possède des qualités gustatives et énergétiques exceptionnelles !

Projet d’ouverture d’un Musée du Bison, sur place, en avril 2020.

Ouvert d’avril à novembre, possibilités de réservation pour les groupes en dehors de cette période.

56, rue d’Angleterre - 5550 Orchimont

0475 / 38 22 52

www.bisonorchimont.com