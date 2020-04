Le Barrage de La Gileppe, symbole d'une Belgique prospère.

Les Ambassadeurs - Hautes Fagnes (1/27) - 17/06/2017 A la découverte du Parc Naturel.... A moins d'une heure de Liège, avec ses 72.000 hectares, le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel est l'un des plus vastes de Wallonie. Cette terre d'exception offre bien plus que les étendues de lande protégée, qui font sa réputation. 200.000 visiteurs par an, de tous les âges, se partagent les paysages féériques, les randonnées sous le soleil ou dans la neige. Arthur et Alizée sont deux jeunes amoureux qui vivent à Bruxelles. Lors de ce périple en pleine nature, Armelle les emmènera à la rencontre de cet écosytème totalement préservé. Ce milieu naturel est notamment entretenu par un troupeau de moutons, guidé par un berger original qui leur apprendra à diriger le travail du chien. Guy Lemaire leur contera la véritable histoire de deux autres amoureux, qui moururent dans le froid de l'hiver, au 19e siècle et à qui l'on dédia un monument, baptisé la Croix des fiancés... Jean-Philippe Watteyne, toujours à l'affût des meilleurs produits locaux, se concentrera sur la pêche et la chasse MAIS sans canne à pêche, ni fusil... Bref un séjour palpitant pour nos deux jeunes ambassadeurs, qui se terminera en haut de la tour du Barrage de la Gileppe, qu'ils descendront en rappel, lors d'un exercice des pompiers du GRIMP...