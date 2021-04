Laissez-vous tenter par le tourisme ferroviaire

22 images © Station Racour

Le train, c’est une autre façon de voyager et une belle alternative à la voiture si on est sensible à l’environnement. Et c’est aussi un patrimoine qui se découvre et se visite. Bon voyage !

Visitez la majestueuse Gare d’Anvers d ésignée comme l’une des 5 plus belles gares ferroviaires au monde

Alors que la plupart des gares sont des lieux de passage, la Gare Centrale d’Anvers est une destination en elle-même. Construit au début du 20e siècle, un somptueux dôme de fer et de verre recouvre l’espace d’attente voyageur et a un effet aéré et impressionnant. Désignée par de nombreux voyageurs comme l’une des 5 plus belles gares ferroviaires au monde, ajoutez ce bel endroit à votre parcours. Visites guidées de la Gare d’Anvers-Central Koningin Astridplein 27 - 2018 Antwerpen https://www.visitantwerpen.be/fr/curiosites/gare-centrale

Train World, le musée du train à expérimenter en famille Une plongée inoubliable dans l’histoire du plus ancien réseau ferroviaire d’Europe Train World rassemble, dans un lieu chargé d’histoire (la gare de Schaerbeek) , non seulement les plus précieuses locomotives et voitures du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d’objets ferroviaires, de pièces d’archives uniques, de photographies et de films, le tout agencé selon une spectaculaire scénographie élaborée par le célèbre dessinateur François Schuiten en collaboration avec Expoduo et le Patrimoine historique de la SNCB. Lors de la visite du musée, vous pourrez contempler jusqu’à cinq machines à vapeur. Train World Place Princesse Elisabeth, 5 -1030 Schaerbeek Tel : 02/224.74.37 http://www.trainworld.be/fr#

Dormir dans un wagon et vivre dans une gare : une expérience unique ! L’ancienne gare de Racour transformée en gîte douillet A Landen, en Brabant flamand, se trouve l’ancienne station de chemin de fer de Racour transformée par ses propriétaires en gîte. Jo et Hilde, les propriétaires des lieux, se feront un plaisir de vous accueillir en ce petit coin de location unique entre la Flandre et la Wallonie. La gare restaurée offre à ses clients un séjour cinq étoiles distinctives dans le terminal. Deux voitures de train et l’ancien atelier de la gare sont transformés en un lieu de séjour neuf et aménagé dans une atmosphère de loft avec tout confort pour cinq personnes. Et Jo et Hilde ont aussi installé 2 wagons M2 qu’ils ont aussi transformés. Station Racour Racourhalte 1 – 3400 Landen 019/65.57.32 et 0473/87.07.73 https://www.stationracour.be/fr/ info@stationracour.be

L’agence de voyages Railtrip. travel, spécialisée dans les vacances en train, vous invite à découvrir les plus belles régions d’Europe. Outre le voyage en train, Railtrip. travel propose de savourer le luxe de prendre le temps, une expérience du voyage itinérant respectueuse des populations hôtes et de l’environnement qui privilégie la qualité à la quantité. Des séances collectives sont organisées à Liège, Bruxelles et Namur durant lesquelles des idées et des conseils de voyages en train sont proposés. Railtrip. travel peut également vous proposer des voyages sur mesure suivant votre goût de l’aventure, de votre famille et du temps et du budget que vous souhaitez y allouer. http ://railtrip.travel/

Combiner vélo et train avec Pro Velo Testez la mobilité train-vélo à partir de 42 gares belges Présent dans plusieurs gares belges (Bruxelles, Liège, Namur, Mons, Gembloux, Ottignies, Anvers), Pro Velo vous accompagne vers une mobilité active et facilite votre transition vers le vélo. Avec un même abonnement, possibilité de louer des vélos dans 42 gares belges. https://www.provelo.org 65 points Blue-Bike : p lus besoin d’embarquer de vélos sur le train Blue-Bike vous permet, après un trajet en train, de rejoindre facilement votre destination finale puis de revenir à la gare. Il suffit d’approcher votre carte du lecteur et -hop- votre Blue-bike est à vous jusqu’à votre retour à la gare. Il suffit d’approcher votre carte du lecteur et -hop- votre Blue-bike est à vous jusqu’à votre retour à la gare. Les vélos sont confortables, le système couvre tout le pays ( 65 points Blue-bike) et est d’une grande facilité. Laissez-vous tenter ! https://www.blue-bike.be/fr

Envie d’une randonnée sans avoir à utiliser la voiture ? Topo-Guide : 20 randonnées en ligne de gare à gare par les GR Que diriez-vous alors d’une rando "zéro carbone" sur les sentiers GR ou GRP (GR de Pays) de Wallonie, entre les arrêts et gares SNCB ? Avec ce topo-guide, vingt nouveaux itinéraires 100% verts ont été sélectionnés avec, en moyenne, une bonne vingtaine de kilomètres à parcourir à votre rythme. Ces itinéraires permanents, tracés et balisés sur GR ou GRP, vous emmèneront à la découverte du patrimoine de la Wallonie, de la richesse de ses paysages, de sa faune et de sa flore, de son histoire, de son architecture, de son terroir et de ses habitants. https://grsentiers.org/topo-guides/180-de-gare-a-gare-par-les-gr-tome-1.html

Rail Rebecq Rognon : le petit train touristique Le Rail Rebecq Rognon est une association sans but lucratif qui met en circulation un train touristique en voie étroite de 60 cm. Le petit train touristique circule tous les dimanches et jours fériés de mai à septembre sur un parcours de 4 kilomètres et traverse la campagne Rebecquoise en longeant la Senne et la Vallée des Oiseaux. Au terminus de l’ancienne gare de Rognon la plaine de jeux de Mamilou est accessible. Une halte est aussi prévue au Bloc U où il est possible de visiter nos installations et de se désaltérer : bancs et tables vous attendent ! L’activité dure 1h20 environ. Rail Rebecq Rognon Rue du Pont 82 – 1430 Rebecq (début) Tél. : 0478/23.47.89 https://www.rail-rebecq-rognon.eu/

