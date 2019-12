"Au bonheur des boites " : la plus grande collection de boîtes en fer blanc au monde se trouve en Belgique, dans le vieux moulin d’Yvette Dardenne à Hannut. Une collection insolite inscrite au Guinness Book des records.

Prévoyez deux bonnes heures pour parcourir les allées des différents bâtiments qui abritent ce fabuleux trésor.

Musée de la boîte en fer blanc lithographiée

Yvette Dardenne est buxidaferrophile : elle collectionne les boîtes métalliques illustrées. Elle en possède près de 60.000 originaires de tous les continents, et ce n’est pas fini ! Son imposante collection est à découvrir sur rendez-vous. Prévoyez deux bonnes heures pour parcourir les allées des différents bâtiments qui abritent ce fabuleux trésor. Commencé par hasard, ce hobby s’est transformé, au fil des années et des acquisitions, en une passion dévorante dont témoigne même le Guiness Book des records. Aujourd’hui, l’imposant patrimoine représente véritablement un pan de l’Histoire, par les sujets, les formes diverses ou l’utilisation qui en était faite, du 19ème siècle à nos jours. Tant et si bien que Yvette Dardenne est régulièrement sollicitée pour des expositions thématiques à travers le monde…