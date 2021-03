La Famille Bonvoyage à l'Archéosite d'Aubechies

Notre voyage dans le temps se poursuit par la découverte des habitats de l’âge du bronze et de l’âge du fer, jusqu’aux premières maisons gauloises. Par Toutatis, on nous explique que bien des choses apprises lors des lectures d’Asterix et Obélix, dont Baptiste raffole, sont des aberrations historiques. Les casques ailés et la potion magique ne sont que des légendes.