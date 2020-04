La crêpe s'invite à la table de Jean-Philippe Watteyne

Saveurs anglaises avec des Crumpets, de petites crêpes rondes et dodues, toute moelleuses et souples.

Saveurs anglaises avec des Crumpets, de petites crêpes rondes et dodues, toute moelleuses et souples.

Saveurs anglaises avec des Crumpets, de petites crêpes rondes et dodues, toute moelleuses et souples.

Les boûkètes liégeoises se faisaient et se mangeaient traditionnellement à Noël.