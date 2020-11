L'histoire captivante du Domaine Royal de Mariemont à Morlanwelz

La bibliothèque du Musée royal de Mariemont - Les Ambassadeurs à Morlanwelz (10/22) - 02/11/2020 La bibliothèque du Musée royal de Mariemont est une bibliothèque d'étude et de recherche qui couvre un vaste domaine lié principalement à l'histoire, l'archéologie et l'histoire de l'art. La richesse de ses collections anciennes et précieuses, sa documentation spécialisée et ses programmes d'informatisation et de numérisation en font une des principales bibliothèques scientifiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La bibliothèque, comme le Domaine de Mariemont, fut léguée à l'État belge en 1917 par l'industriel et mécène hainuyer Raoul Warocqué. Héritière des somptueuses collections bibliophiliques de son donateur, elle n'a cessé de s'enrichir et possède aujourd'hui une collection de quelque 130.000 volumes, dont 400 titres de périodiques courants. Située dans les bâtiments du Musée, elle accueille visiteurs, étudiants et chercheurs dans une salle de lecture spacieuse. Des catalogues sur fiches et informatisés donnent accès à l'ensemble des collections.