L'expérience "bières belges" en 11 adresses de caractère recommandées par Les Ambassadeurs

S’il y a bien un produit de notre terroir qui rassemble et qui passionne, c’est la bière ! On compte des centaines de bières et de brasseries sur le territoire de la Wallonie. Des brasseurs qui n’hésitent pas à partager leur savoir-faire en proposant notamment des visites ou des dégustations.

La culture de la bière en Belgique a d’ailleurs été sacrée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2016. Voici 11 lieux de caractère à visiter pour en apprendre plus sur les quelques 500 bières belges différentes.

1/ L'Abbaye Notre-Dame de Scourmont où se crée religieusement l’une des célèbres trappistes belges Apprenez en plus sur la fabrication des bières et fromages trappistes de Chimay, et découvrez l'Abbaye de Scourmont. Partez en voyage dans le passé et remontez jusqu'en 1850, lorsqu'un petit groupe de moines était venu s'établir sur le plateau sauvage de Scourmont à Forges, près de Chimay. Les moines trappistes de l’ordre de Cîteaux y ont construit un monastère d'une grande beauté et y développèrent une ferme, une brasserie, ainsi qu'une fromagerie. Le monastère offre aussi avec son hôtellerie, un séjour de ressourcement spirituel. L’église est toujours accessible au public pour les différents moments de prières. On peut visiter gratuitement l’église, le magnifique jardin et le cimetière en respectant la quiétude des lieux. ! La brasserie ne se visite pas ! Abbaye Notre Dame de Scourmont Route du Rond Point, 294 - 6464 Forges Tél. : 060/ 21.05.11 https://www.scourmont.be/

2/Le Chimay Experience Visite guidée sur la fabrication des bières et dégustation des fromages trappistes à l'Espace Chimay et l'Auberge de Poteaupré Retrouvez à quelques pas de l'Abbaye, le Chimay E xperience qui vous propose une visite sur la fabrication des bières et des fromages trappistes de Chimay. Profitez en fin de visite d’une délicieuse Chimay au fût, dans l’espace dégustation de l’Auberge de Poteaupré. L’Auberge de Poteaupré, qui est la brasserie-restaurant-hôtel de l’Espace Chimay, est un point de départ idéal pour découvrir les trésors de la région de Chimay. Venez y déguster tout l’arôme des bières Trappistes de Chimay et également les saveurs des fromages qui les accompagnent. L'auberge met à votre disposition sept chambres de confort maximum qui ont été décorées aux couleurs de "Chimay". Espace Chimay Rue de Poteaupré 5 - -6464 Bourlers Tél. : 060/21.14.33 https://chimay.com/espace-chimay/ Facebook

3/La dernière brasserie à vapeur encore en activité ! La Brasserie à Vapeur de Pipaix Unique au monde, la Brasserie Cuvelier est la dernière brasserie à vapeur encore en activité. Chaque dernier samedi du mois, la magie du lieu opère. Le public est convié à assister au brassin. Comme autrefois, une machine à vapeur de 12 chevaux actionne les appareils. Son vaillant travail alimente une gamme de quatre variétés, aux noms aussi évocateurs que la Vapeur cochonne ou la Vapeur en folie. Comme le vin, cet auguste breuvage bonifie avec le temps. Car les années lui permettent de développer ses arômes. Brasserie à Vapeur de Pipaix Rue du Maréchal 1 - 7904 Leuze-en-Hainaut 069/ 66 20 47 www.vapeur.com Facebook

4/ A la rencontre d'un chasseur de bières, "The Hopster" Si vous aimez la bière vous allez aimer The Hopster, le spécialiste de la découverte des bières artisanales. Chasseur de bières depuis plusieurs années The Hopster vous offre la possibilité de l’accompagner dans la découverte de la complexité du monde brassicole. Dégustations, Food pairing, organisation d’événements. Il y en a pour tout le monde ! Vous voulez un bar dans votre jardin ou n'importe où ailleurs ? The Hopster se déplace et vous propose une sélection de ses bières là où vous le désirez. The Hopster - François Maurage Tél. : 0472/ 25 97 32 http://www.thehopster.be/ Facebook

5/La Brasserie Dupont et ses bières bio, dont une au miel Fondée au milieu du 19ème siècle, la Brasserie Dupont est spécialisée dans la production de bières à fermentation haute. Les plus célèbres de leurs bières : la Moinette et la Saison Dupont. Mais au-delà de cette réputation, on y retrouve une douzaine de variétés dont plusieurs bières " bio ". Goûtez également les pains et fromages produits sur place. Brasserie Dupont Rue Basse, 5 - 7904 TOURPES 069/67.10.66 Visite en ligne Facebook

6/La passion enivrante pour le houblon : avec "Houblon made in Liège" La houblonnière " Houblon made in Liège " a vu le jour en 2019 sous l’impulsion de Samantha Salmon et Nicolas Dormal. Ces deux Liégeois amoureux de bons produits, de la terre et du terroir se sont lancés dans cette aventure avec l’envie de proposer du houblon belge, issu d’une agriculture raisonnée aux microbrasseurs de leur région. La culture s’étend sur 2,20 hectares et ils y produisent 10 variétés de houblon. Le séchage s’effectue directement au sein de la ferme et afin de répondre aux différents besoins des brasseurs, une partie de leur production est vendue en pellets et le reste en fleurs. Rue Gustave Lemeer 5/1 – 4340 Villers-L'Évêque Samantha Salmon et Nicolas Dormal 0478/24 28 43 https://www.houblonmadeinliege.be/ Facebook

7/La Brasserie Elfique et son univers enchanté de Guinguette des Elfes L’Elfique est une bière artisanale, née sur les hauteurs d’Aywaille, au cœur d’un hameau perdu. Elle est aujourd’hui brassée le long du lit de la rivière sur la rive gauche de l’Amblève, au lieu-dit Raborive. Creuset de nombreuses légendes, le site est ancré dans l’histoire depuis le début du XVIème siècle, époque où on y a commencé à exploiter la force motrice de la rivière. Un décor austère, des falaises abruptes, un ravin enchanté, sauvage et solitaire. Brasserie Elfique Raborive, 2 – B-4920 Aywaille 04/263 07 17 https://www.elfique.be Facebook

8/Le Café Barnabeer, le temple namurois des micro-brasseries Le Barnabeer est une brasserie installée à Namur et qui vous propose une sélection unique de bières belges, fût ou bouteille. La carte est composée de plus de 300 bières spéciales, qu’elles soient blondes, brunes ou ambrées, bières artisanales et bières d’abbaye pour les amateurs de bières belges. Elle donne la part belle aux micro-brasseries. Le Barnabeer Rue de Bruxelles 39, 5000 Namur https://barnabeer.be/ Facebook

9/La Cuve à Bière pour les amateurs de cocktails à la bière Le café banché des Namurois, spécialisé dans les bières belges et les cockt'ales (cocktail à la bière). Rue des Brasseurs 108, 5000 Namur https://www.cuveabiere.be/ Facebook

11/La Brasserie Dubuisson et Frères, la plus vieille brasserie de Wallonie, temple de la bière Bush et la Cuvée des Trolls Vous connaissez la "Bush" ou encore la "Cuvée des Trolls" ? Ces bières sont brassées dans la Brasserie Dubuisson, active depuis 1769. La plus ancienne brasserie en activité de Wallonie a d’ailleurs inauguré en 2019, à l’occasion de ses 250 ans, un tout nouveau site touristique intitulé "Beerstorium". Escape game, animations 3D, réalité virtuelle et dégustation de bières avec le Maître brasseur seront au rendez-vous pour vous faire découvrir l’univers brassicole de cette brasserie épique. Brasserie Dubuisson et Frères Chaussée de Mons 28 7904 Leuze-en-Hainaut 069/ 67 22 22 www.dubuisson.com Facebook

