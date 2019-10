3 lieux vraiment étonnants du patrimoine de Gouvy !

Le clocher remarquable de la Chapelle Saint Lambert- Deiffelt de Gouvy - Les Ambassadeurs à Gouvy... Au nord de la province de Luxembourg, à un jet de pierre du Grand-Duché, les 23 villages et hameaux de la Commune de Gouvy vous accueillent dans un écrin de verdure, de forêts et de rivières aux eaux limpides.• Gouvy recèle aussi un très riche patrimoine campanaire (lié aux cloches). Un inventaire campanaire très complet et documenté à d’ailleurs été réalisé par quelques passionnés.