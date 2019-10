Le chef Jean-philippe Watteyne s'est marié au retour de son défi réussi pour CAP48

Défi Cap Chef pour Cap48 - Jean-Philippe Watteyne court pour la bonne cause - 11/10/2019 120 km de course en autosuffisance alimentaire sur 3 jours. En tant que chef, Jean-Philippe Watteyne participe à un challenge nutritionnel lancé par l’organisation du semi-marathon pour trouver des recettes et astuces pour élaborer lui-même la nourriture nécessaire pour la course.