Havelange, un village où il fait bon vivre parmi les arbres remarquables

Les Ambassadeurs - Havelange (3/22) - 27/02/2021 Silhouettes dressées entre ciel et terre, les arbres sont les ambassadeurs de cette semaine à Havelange dans le Condroz namurois. Symbole de la force, l'arbre peut néanmoins parfois être détruit par de féroces tempêtes, il faut alors la volonté de reboiser pour encourager la vie. C'est le cas singulièrement du site le Sawhis, où commence la visite d'Armelle. Tandis que Guy Lemaire grimpe littéralement dans des arbres multicentenaires, qui lui racontent des histoires inédites ; notre chef, Jean-Philippe Watteyne, cueille le fruit défendu dans les vergers de la Cidrerie du Condroz à la Ferme de Froidefontaine. On retrouve Armelle sur un sentier d'art à ciel ouvert, une nouvelle expérience touristique et artistique unique en Wallonie : une boucle de 140 KM dans les Vallées des Saveurs, parsemée d'œuvres de " land'art " réalisées par des artistes belges et internationaux. Sur sa route arborée, Armelle ne rencontre que des artisans qui entretiennent une relation privilégiée avec le bois. D'un ébéniste, à l'univers étonnant d'un facteur d'arc à flèches, en passant par une céramiste, la promenade tient ses promesses. C'est évidemment sur les fameuses chaises de Montegnet, en frêne, que la petite troupe se retrouve dans un musée-bistro, baptisé " La Maison d'à côté ", à deux pas du resto tout aussi sympathique, le " Pic-Nic ", en plein cœur du village...