Havelange, terre d'arbres avec Les Ambassadeurs

Silhouettes dressées entre ciel et terre, les arbres sont les ambassadeurs de cette semaine à Havelange dans le Condroz namurois.

On retrouve Armelle sur un sentier d’art à ciel ouvert, une nouvelle expérience touristique et artistique unique en Wallonie : une boucle de 140 KM dans les Vallées des Saveurs, parsemée d’œuvres de " land’art " réalisées par des artistes belges et internationaux.