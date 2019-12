Hannut : une ferme du 17e transformée en haras et centre pour les cavaliers pros

S’il a jeté son dévolu sur cette ferme de Petit-Hallet, c’est parce que Tiago De Ales est tombé sous le charme de la région.

Magnifiquement conservée, la propriété est datée, pour les parties les plus anciennes, du 17e siècle. Elle se compose d’un corps de logis en briques et encadrement de pierre, et de plusieurs dépendances que le futur nouveau propriétaire a transformé en lieu de standing pour des cavaliers de haut niveau