Une journée à Genappe : on fait quoi et on mange où ?

Les Ambassadeurs sont allés faire un tour à Genappe et vous ramènent pleins d'adresses sympas pour visiter cette pittoresque commune du Brabant Wallon.

Genappe a la chance d'être au carrefour de 3 grands pôles touristiques : Waterloo et sa célèbre butte du Lion, Villers-la-Ville et ses admirables ruines, Nivelles et sa magnifique collégiale. Si vous voulez combiner activité et détente "nature", Genappe une destination parfaite pour une journée en famille.