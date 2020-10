Gand, la belle flamande qui séduit. Notre carnet d'adresses

Authentique, agréable et accessible, Gand concentre à une distance de marche une foule de curiosités et un nombre impressionnant de bâtiments et monuments reflétant une histoire millénaire. La ville possède de nombreux trésors dont le plus connu est certainement l’Adoration de l’Agneau Mystique de Van Eyck. Excentrique et épicurienne, elle offre aussi une vie culturelle urbaine et branchée. Bref, une destination à découvrir en toute saison !

A pied, en vélo ou en bateau Gand, la belle flamande qui séduit - © Tous droits réservés Découvrir Gand à pied : un must ! Dans cette ville à taille humaine, les distances qui relient les différentes attractions du centre historique sont minimes. Visiter la ville à pied est parfaitement adapté aux jeunes et aux moins jeunes. Dans le centre, vous pourrez admirer les plus belles attractions touristiques de la ville, situées à quelques minutes de marche les unes des autres. La marche est le moyen le plus efficace et le plus sain pour découvrir le charme moderne de la ville d’Artevelde. Parcourez les différentes formules de promenades urbaines et visites guidées à Gand. Découvrir Gand à vélo Découvrir la ville à vélo est une expérience inoubliable : Gand raffole des cyclistes, et cet amour est réciproque. Cette ville à taille humaine se laisse facilement découvrir. Des brochures détaillant les balades à vélo dans la ville et aux alentours sont disponibles au bureau d’information de Visit Gent. Si vous n’avez pas de vélo, vous pourrez en louer un dans l’une des 2 gares ferroviaires de la ville (Dampoort et Gent-Sint-Pieters) ou dans le centre. PLUS D'INFOS

Adoration de l'agneau mystique - - © © Sint-Baafskathedraal Gent, www.artinflanders.be, Hugo Maertens L'Adoration de l'Agneau Mystique L'Agneau Mystique (ou " Adoration de l'Agneau Mystique ") des frères Van Eyck, achevé en 1432, est un chef-d'œuvre mondialement reconnu et l'une des œuvres les plus influentes au monde. Une étape incontournable de votre city-trip à Gand. Au total, les 18 panneaux du retable dépeignent des scènes bibliques avec une certaine magie et incluent les portraits de Joos Vijd, commanditaire des tableaux et marguillier, et de son épouse, Elisabeth Borluut. https://visit.gent.be/fr/voir-et-faire/adoration-de-lagneau-mystique ! Visitez L'Agneau Mystique - réservation en ligne ! Pour endiguer la propagation du coronavirus, le nombre de visiteurs de l'Agneau Mystique est limité et vous devez acheter un billet à l'avance. https://www.sintbaafskathedraal.be/nl/tickets-kopen/

L'année Van Eyck prolongée jusqu'au printemps 2021 - © Tous droits réservés Les événements à ne pas manquer : Gand célèbre le plus grand de ses Maîtres flamands : OMG! Van Eyck was here Qui dit Gand, dit l’Agneau Mystique. Tous deux sont indissociablement liés. Gand est la ville où Van Eyck a peint son illustre chef-d’œuvre et où, depuis 600 ans déjà, des millions de visiteurs accourent du monde entier pour admirer le retable. La ville célèbre Van Eyck et l’Agneau mystique à travers une année particulièrement festive, riche en événements et en activités pour tous les âges. Van Eyck was here. And will be here to stay. Will you? L'année Van Eyck prolongée jusqu'au printemps 2021 La crise du corona a également touché l'année Van Eyck. De nombreux événements et activités ont dû être suspendus ou reportés. Par conséquent, l'année thématique "OMG! Van Eyck was here" est prolongée de six mois. Pour éviter de perdre le programme qui aurait dû faire de 2020 une fête, l'année Van Eyck se déroule désormais jusqu'au 24 juin 2021 avec la nuit de Saint-Jean comme fin festive. Cela vous donne la possibilité de toujours profiter des nombreux projets et activités fantastiques. https://visit.gent.be/fr/omg-van-eyck-was-here

Les Floralies de Gand - © Karin Borghouts - https://visit.gent.be/fr Les Floralies de Gand Cette magnifique exposition de plantes et de fleurs a lieu tous les 4 ans au mois de mai depuis plus de 200 ans. L’un des grands événements de l'année à Gand et en Belgique, avec des horticulteurs et des spécimens du monde entier. Sur plusieurs sites du centre-ville, fleurs et plantes dialoguent avec de splendides édifices urbains. Floralies de Gand Van Rysselberghedreef 2 bus 3 - 9000 Gent +32 9 241 50 90 https://www.gentsefloralien.be/

Les contacts touristiques Gand, la belle flamande qui séduit - © visit.gent.be/fr Visit Gent Bureau d’information Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent +32 (0)9 266 56 60 visit.gent.be/fr

Comment s’y rendre ? En train Gare principale Gent-Sint-Pieters puis tram 1 pour rejoindre le centre En voiture Autoroutes européennes (E17 et E40), suivre Gent-Centrum. ! Pour améliorer la qualité de l’air, le territoire à l’intérieur du Ring urbain est une zone basse émission (LEZ), Gand a une zone basse émission ! Enregistrez votre véhicule et évitez une amende ! L’autorisation de circuler dans le centre-ville de Gand dépend de la norme Euro et du type de carburant. Les véhicules propres sont admis, les véhicules polluants doivent payer une redevance. Votre véhicule est autorisé, mais vous n’avez pas de plaque d’immatriculation belge ou néerlandaise ? Dans ce cas, vous devez TOUJOURS enregistrer votre véhicule ! https://visit.gent.be/fr/zone-basse-emission-gand-2020

Où dormir ? Maison 12 : 2 appartements de vacances design au cœur du centre historique de Gand. - © Tous droits réservés Maison 12 2 appartements de vacances design au cœur du centre historique de Gand. Contact : Mia Ackaert - La Maison 12 Onderstraat 12 – 9000 Gent 0496/74.81.29 et 09 398 01 98 https://www.lamaison12.be/ Hôtel Ibis Gent Centrum Kathedraal L’hôtel Ibis Gent Centrum Kathedraal fait face à la cathédrale, à distance de marche des monuments historiques. L’hôtel possède 120 chambres avec air conditionné, parking payant. Limburgstraat, 2 – 9000 Gent 09 233 00 00 www.all.accor.com