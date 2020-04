Fugue en Baie de Somme, le paradis des oiseaux

Des phoques en France ! - Les Ambassadeurs Hauts-de-France (13/27) - 11/06/2019 Oui. Trois fois oui même et pas que sur des îlots inhabités et inhospitaliers au large. Certes, nous revenons de loin et les phoques avaient complètement disparu des bancs de sable dans les années 60, car trop chassés. Mais ils étaient toujours là, loin des regards, cachés au large des côtes, ne revenant que rarement se reposer sur la terre ferme, dormant au fond de l’eau. Tout à changé après 1972. La chasse a été interdite, les phoques gris et veaux marins ont été protégés, leur milieu naturel également avec la création de la réserve nationale de la baie de Somme classée en 1994.