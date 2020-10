Florenville, cette Provence du Nord qu'on nous envie !

Située au nord-ouest de la Gaume, aux portes de l’Ardenne, Florenville est une destination touristique d’excellence.

Ses atouts sont nombreux : beauté de ses sites et de ses paysages, charme discret de ses villages et hameaux (Chassepierre, Florenville, Fontenoille, Lacuisine, Muno, Sainte-Cécile et Villers-devant-Orval). Ajoutez l’air pur, de vastes étendues boisées très giboyeuses parcourues par de nombreux chemins de promenade, l’extraordinaire vallée de la Semois et l’accueil chaleureux de ses habitants.

Son centre commercial propose une importante gamme de magasins et boutiques, ouverts le dimanche ainsi qu’un grand choix de cafés, restaurants et brasseries.