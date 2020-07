Filet de coq des prés et fleurs de courgette farcies au tartare de bœuf 

La Ferme de Bawepuce, une belle histoire de famille d'agriculteurs - Les Ambassadeurs à la... C’est une belle histoire de famille d'agriculteurs, celle d'Amaury et Lionel. Tout commence à la fin du 19e siècle quand Hubert Masson, tailleur de pierre, élève quelques vaches, des poules et des cochons. A sa mort, ses enfants continuent l’élevage et en font leur activité principale. Fin des années 50, Fernand et Céline, les grands-parents d’Amaury et Lionel, reprennent le flambeau et en 1986, Jean-Pierre, leur papa, reprend l’exploitation pour se spécialiser dans la production laitière et viandeuse …