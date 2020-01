Escargots Petits-Gris à la polenta et au pesto - Les Ambassadeurs à Anhée, vallée de la... Dans la cuisine de son restaurant « Aux Marronniers », le chef Christian Léonard réalise sa recette d’escargot à la polenta et au pesto, inspirée du terroir de la Vallée de la Molignée

Dans la cuisine de son restaurant « Aux Marronniers », le chef Christian Léonard réalise sa recette d’escargot à la polenta et au pesto, inspirée du terroir de la Vallée de la Molignée - © Tous droits réservés

Restaurant "Aux Marronniers" – Christian Léonard

Ce restaurant, situé dans la vallée de la Molignée, l’une des plus belles régions de Wallonie, jouit d’un paysage attrayant quelle que soit la saison. Véritable "maison du terroir", le Restaurant "Aux Marronniers" mise sur la qualité et la fraîcheur des recettes proposées. Les plus réputées sont les escargots, dont l’élevage se fait à moins de 100 mètres, et les truites de la Molignée.

Rue de la Molignée, 102

5537 Warnant / Anhée

082/61.13.34

www.auxmarronniers.be

https://www.facebook.com/auxmarronnierswarnant/