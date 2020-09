Entre Lesse et Semois, Paliseul : la destination du tourisme doux et culturel

Paliseul… Une destination au cœur de l’Ardenne belge, entre Lesse et Semois, faite pour vous si vous êtes friands de tourisme doux, de tourisme gastronomique et de tourisme culturel !

Pourquoi ? Parce que les itinéraires de balades à pieds et à vélo sont légion, parce qu’il y a deux restaurants étoilés sur le territoire de la commune et parce que le célèbre poète Paul Verlaine y passa ses plus tendres années, les années du bonheur, et qu’il est agréable de parcourir tous les lieux qui l’ont inspiré. Bref, Paliseul a de quoi ravir votre esprit, votre appétit et votre forme physique !