Aux portes de Bruxelles, Enghien appartient à la Wallonie picarde. C’est une terre d’histoire et de patrimoine, connue surtout pour son château et son parc. On admirait déjà ses jardins sous louis XIV et la famille Empain a rendu Enghien célèbre jusqu’en Egypte, en créant de toutes pièces la ville d’Héliopolis ! Cette cité médiévale est fière de son passé et elle s’en inspire encore aujourd’hui pour faire vivre son folklore. Deux grandes familles ont contribué à sa renommée : les ducs d’Arenberg, dès le 17è siècle et plus près de nous, au début du 20è siècle, les barons Empain.

Sur la pelouse des sphinges qui témoignent de l’aventure égyptienne de François Empain - © Jan D_Hondt Le château Situé dans le parc, le château de style Louis XV a été construit par l’architecte Alexandre Marcel en 1913. Il n’est plus meublé mais les visiteurs noteront sur la pelouse des sphinges qui témoignent de l’aventure égyptienne de François Empain. Avec Alexandre Marcel et son frère Edouard, François Empain va en effet investir en Egypte et y construire ex-nihilo, une cité jardins, une ville moderne qui portera le nom d’Héliopolis.

Enghien, son château et son parc, comme si vous y étiez... - © Patrick Delepierre Le Parc Considéré sous l’Ancien Régime comme l’un des plus beaux jardins d’Europe, ce domaine de 180 hectares est aujourd’hui classé au Patrimoine Majeur de Wallonie. Jouant à la fois sur la géométrie et la perspective des espaces, l’art floral et l’ingénierie hydraulique, il s’agit d’un très bel exemple d’architecture paysagère. Le bâti est également intéressant : aux détours des allées, vous découvrirez notamment un curieux pavillon chinois, une tour castrale, des écuries érigées en 1719 et le pavillon des 7 étoiles – un remarquable ouvrage d’astronomie du 17è siècle. Avenue Elisabeth, 7850 Enghien 02/397 10 20 https://www.enghien-edingen.be/fr/loisirs/tourisme/parc-enghien

Un retable anversois du 16è siècle dans un état de conservation remarquable - © Tous droits réservés L’église Saint-Nicolas de Myre Sinistrée à plusieurs reprises, cette église monumentale s’est toujours relevée de ses cendres. L'église Saint-Nicolas de Myre abrite des œuvres intéressantes : un retable anversois du 16è siècle dans un état de conservation remarquable, des vitraux contemporains de Max Ingrand ainsi qu’un grand orgue de la maison Detlef Kleurker acquis en Westphalie.

Autrement. C’est l’adresse conviviale par excellence, pour les gourmets végétariens - © Tous droits réservés Le lieu abrite différents espaces : une épicerie, un restaurant et ponctuellement une salle de concert aussi. - © Tous droits réservés Autrement C’est l’adresse conviviale par excellence, pour les gourmets végétariens. Tout y est bio et local… Et depuis près de 30 ans ! Le lieu abrite différents espaces : une épicerie, un restaurant et ponctuellement une salle de concert aussi. Benoît, le patron y déploie une belle énergie, chaleureuse et communicative ! Rue d'Hérinnes 14 - 7850 Enghien 02/395.47.60 https://www.bioautrement.be/ https://www.facebook.com/bioautrement/

A ne pas manquer Enghien, son château et son parc, comme si vous y étiez... - © Tous droits réservés Equinoxe Un projet initié par la ville et conçu par l’artiste Xavier Parmentier . L'idée : en prolongeant les 7 allées du Pavillon des 7 étoiles, il délimite 7 quartiers ; à chacun , il attribue une couleur et un personnage emblématique , issu des tapisseries de la ville . Chaque quartier désigne alors un tireur à l’arbalète qui participera au tir des voeux lors de la grande fête de l’Equinoxe, aux alentours du 22 septembre. Ce jour-là, la ville est fermée, les enghiennois font la fête ! La première édition a rassemblé 2000 personnes en 2019. https://www.ccenghien.com/equinoxe

Une oeuvre de Jean-Marie Bytebier - © Tous droits réservés La Biennale d’art contemporain En 2016, quelques artistes investissent le domaine du château d’Enghien. Heureux de la réussite de cette aventure tant humaine qu’artistique, ils décident de pérenniser l’événement et de créer une biennale d’art contemporain. https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Biennale-dEnghien-2248494005373653/

L’Auberge du Vieux Cèdre - © Tous droits réservés Où dormir ? L’Auberge du Vieux Cèdre Avenue Elisabeth 1, 7850 Enghien 02 397 13 00 http://auberge-du-vieux-cedre.com https://www.facebook.com/levieuxcedre.be/ Ce charmant hôtel, membre des "Relais du Silence", vous accueille à mi-chemin entre Tournai et Bruxelles, près du centre d'Enghien. Si vous avez d’envie de peaufiner votre swing, venez essayer les parcours du Golf Club d'Enghien, à seulement 2 km de l'hôtel.

Où faire le plein d'infos touristiques ? Enghien, son château et son parc, comme si vous y étiez... - © Tous droits réservés Office communal du Tourisme Parc, 5 - 7850 Enghien 02/397.10.20 https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-communaux/office-communal-du-tourisme www.facebook.com/parc.denghien