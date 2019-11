Cap sur de féeriques points de vue à Bouillon

Profitez des charmes vivifiants de l’automne pour vous balader le long des méandres de la Semois. Cette semaine, les Ambassadeurs mettent le cap sur Bouillon et ses points de vue féeriques.

Après un passage incontournable au château (et sa vue panoramique), Armelle découvre les mystères de cette terre de légendes, où quelques passionnés cultivent et produisent encore le tabac de la Semois. Mais Bouillon ce n’est pas que le Moyen-âge ! Guy Lemaire nous en fait la démonstration en évoquant les richesses et témoins du siècle des Lumières, période où l’imprimerie a contribué à la notoriété internationale du duché de Bouillon.

Jean-Philippe Watteyne, inspiré par les saveurs automnales, a organisé un apéro-fondue à bord d’une charrette pour composer ensuite un plat de gibier au Moulin Hideux, maison de bouche réputée.