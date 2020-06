City trip à Dinant : les adresses sympas pour cet été

Les Ambassadeurs - Dinant (24/27) - 30/05/2020 Cette semaine, " les Ambassadeurs " posent leurs valises à Dinant. Sublime ville mosane, Dinant déploie ses charmes aux touristes curieux de nature et de culture. Perchée au-dessus de la ville, la célèbre citadelle fortifiée offre une vue panoramique éblouissante sur les alentours. Non loin de là, la Lesse propose à la fois un cadre idyllique aux promeneurs, mais aussi des descentes en kayak inoubliables et originales. Notre voyage à Dinant débutera à bord d'une...baignoire voguant sur la Meuse ! À son bord, Armelle et Jean-Philippe Watteyne vont tous deux participer à une opération très, très insolite, organisée par les forces vives de la cité. Non loin de là, Guy Lemaire, bien au sec, évoquera l'omniprésence du natif le plus célèbre de Dinant, l'inventeur du saxophone, Adolphe Sax. Dans la suite de l'émission, Armelle goûtera les fameuses couques de Dinant et visitera la Maison de la Pataphonie, lieu unique en son genre. Enfin, c'est à la Brasserie Caracole, que Jean-Philippe réalisera son menu à base de viande d'autruche et de miel de la région.