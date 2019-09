Gouvy. Nos bonnes adresses pour le cœur de la Haute Ardenne

Les Ambassadeurs - Gouvy (18/33) - 14/09/2019 Au nord de la province de Luxembourg, à un jet de pierre du Grand-Duché, les 23 villages et hameaux de la Commune de Gouvy vous accueillent dans un écrin de verdure, de forêts et de rivières aux eaux limpides.Pour mieux découvrir cette région, Armelle vous offre une balade à pieds nus de 3 kms et Guy Lemaire vous entraine dans les clochers à la découverte d’un patrimoine campanaire fabuleux. Quant à Jean-Philippe Watteyne, il suivra des cours particuliers de débardage en forêt avec le cheval Max. Un collectionneur de radios enjoué, une meunière passionnée, d’adorables alpagas…